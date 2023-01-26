بعد 300 عام.. بريطانيا تضطر لتغيير إسم شارع والسبب؟

Advertisement

إضطرت السلطات المحلية والبلدية في بريطانيا لتغيير اسم أحد الشوارع الرئيسية في شمالي العاصمة لندن، بعد أكثر من 300 عام على تسميته، وذلك بعد سنوات من المداولات والمناقشات في أروقة سلطات المنطقة المحلية التي انتهت أخيراً إلى تغيير اسمه.وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، فقد تقرر إعادة تسمية شارع "بلاك بوي لين" في منطقة توتنهام شمالي لندن، بعد أن انتهت المداولات والمناقشات داخل المجلس البلدي إلى الإقرار بأن هذا الاسم "له دلالات عرقية وعنصرية".ويعني الاسم بالعربية "شارع الولد الأسود"، وتعود تسميته إلى أواخر القرن السابع عشر، وكان قد أطلق عليه هذا الاسم امتثالاً لاسم إحدى الحانات التي كانت في المنطقة.وسيُطلق على الشارع الآن اسم (La Rose Lane)، فيما قال المجلس المحلي للمنطقة إن تغيير الاسم جاء بعد أن أبدى العديد من السكان مخاوفهم بشأن الدلالات العرقية للاسم وتأثير استمرار استخدامه على السود في منطقة هارينجي التي تضم حي توتنهام وتضم هذا الشارع.