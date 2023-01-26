مقتل "السوداني" بعملية إنزال أميركية في الصومال

أعلنت الإدارة الأميركية أنّ الجيش الأميركي نفّذ بأمر من الرئيس جو بايدن عملية إنزال في الصومال أسفرت عن مقتل 11 شخصاً أبرزهم بلال السوداني، القيادي الكبير في التنظيم.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وعدد من كبار المسؤولين في واشنطن إنّ هذه العملية العسكرية التي تمّ التحضير لها على مدى أشهر عديدة لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين كما لم تتكبّد القوات الأميركية فيها أيّ خسائر في الأرواح.

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