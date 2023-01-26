قصف إسرائيلي على غزة إثر إطلاق صواريخ من القطاع

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أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة الجمعة بعد إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني.وقال الجيش في بيان إن القوات الإسرائيلية "تقصف حاليا قطاع غزة".من جهتها قالت مصادر أمنية في غزة لوكالة فرانس برس إن 15 غارة نفذت من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.