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عربي-دولي

اليابان تفرض عقوبات على روسيا: تجميد أصول وحظر تصدير سلع استراتيجية

Lebanon 24
26-01-2023 | 23:30
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أعلنت اليابان، الجمعة، عقوبات إضافية على روسيا رداً على هجماتها الأخيرة في أوكرانيا، شملت حظر تصدير سلع استراتيجية أساسية، وجمدت أصول عشرات الأفراد.

وستحظر اليابان تصدير شحنات السلع التي يمكن استخدامها لتعزيز قدرات موسكو العسكرية، ومن بينها معدات ومكونات أشباه الموصلات، والروبوتات، والمولدات الكهربائية، والمتفجرات، واللقاحات وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة.
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وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 3 فبراير.

وجمدت اليابان كذلك أصول 3 كيانات و22 شخصاً في روسيا، و14 موالياً لها على صلة بضم أقاليم جنوب شرقي أوكرانيا.
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