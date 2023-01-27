فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

أعلن قصر الإليزيه، الجمعة، توقيع فرنسا والعراق اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية وصياغة إطار عمل في مجالات تعاون متنوعة.



وفي اجتماعهما في باريس، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة، وفق ما ذكر قصر الإليزيه.

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