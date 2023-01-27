عملية أميركية ضد داعش في الصومال... هذه نتيجتها

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أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس، أن القوات الأميركية نفذت، الأربعاء، بناء على أوامر من الرئيس، جو بايدن، عملية هجومية في شمال الصومال أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء داعش بينهم أحد قادة التنظيم في الصومال، بلال السوداني.وأشار أوستن في بيان إلى أن السوداني كان مسؤولا عن توسيع نشاط التنظيم في أفريقيا وتمويل عملياته في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان.وأكد أوستن عدم سقوط مدنيين في العملية التي تعكس التزام الولايات المتحدة الثابت بحماية الأميركيين من الإرهاب في الداخل والخارج، حسب قوله.وكان مسؤول قسي البيت الأبيض أكد مقتل القيادي في تنظيم داعش، بلال السوداني، في عملية خاصة شمالي الصومال بأمر من الرئيس بايدن.وقال إن العملية الخاصة التي نفذت، مساء الأربعاء، شمالي الصومال أدت الى مقتل 10 عناصر في داعش إلى جانب بلال السوداني.وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الصومالية بتفاصيل العملية التي استهدفت السوداني.(الحرة)