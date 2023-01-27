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عربي-دولي

اسرائيل تشجع "الناتو" على مواجهة ايران

Lebanon 24
27-01-2023 | 01:30
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حض الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، في بروكسل حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تشديد نهجه تجاه إيران في وقت تزود فيه طهران روسيا طائرات مسيرة تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.

وقال هرتسوغ خلال زيارة إلى مقر الحلف إن "الأزمة تتخطى حدود أوكرانيا، مع وصول التهديد الإيراني الآن إلى أعتاب أوروبا".
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وأضاف أن "وهم المسافة لا يمكن أن يستمر. على حلف شمال الأطلسي أن يتخذ أقوى موقف تجاه النظام الإيراني بما يشمل عقوبات اقتصادية وقانونية وسياسية وردعا عسكريا موثوقا به".

وكانت دول التحالف الغربي ضغطت على إسرائيل لاتخاد موقف أكثر تشددا من روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

غير أن إسرائيل رفضت تزويد كييف أسلحة خشية إغضاب موسكو التي تلعب دورا رئيسيا في جارتها سوريا.

وقال هرتسوغ: "تستمر حرب مروعة في التسبب بمعاناة إنسانية عبثية وتهدد سلامة ورفاه الملايين".

وأضاف قوله:  "نتعاطف مع الأوكرانيين بينما يدافعون عن بيوتهم وبلدهم".

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إنه ناقش "دعمنا لأوكرانيا" مع هرتسوغ.

وأضاف أن "الشعب الأوكراني يدافع بشجاعة عن وطنه فيما دول الناتو وشركائه يسهمون في دعم حقهم في الدفاع عن النفس".

وقال ستولتنبرغ إن زيارة هرتسوغ دليل على "الشراكة العميقة" بين الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة وبين إسرائيل.

وأشار هرتسوع إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الالكتروني والتهديدات من الفضاء والمسيرات والقدرة على التصدي لأزمات الطاقة.

وقال إن الجانبين سيوقعان اتفاقية تعاون "خلال شهرين، من شأنها تمديد فترة التعاون وتوسيع نطاقها".(الحرة) 
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