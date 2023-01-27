Advertisement

عربي-دولي

إنشاء محكمة لقادة روسيا المرتبطين بحرب أوكرانيا... هذا ما تطالب به بعض الدول الاوروبية

Lebanon 24
27-01-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1032730-638103976404476298.jpg
Doc-P-1032730-638103976404476298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب مجلس أوروبا بالإجماع بتشكيل محكمة دولية خاصّة لمحاكمة القادة الروس وكذلك البيلاروسيين المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا.

وتبنّى ممثّلو الدول الأعضاء الـ46، بغالبية 100 عضو مؤيّد وامتناع عضو واحد، قراراً يستهدف القادة المدنيين والعسكريين الذين "خطّطوا أو أعدّوا أو أطلقوا أو نفّذوا" العمليات العسكرية في أوكرانيا، من دون أن يسمّيهم.
Advertisement

وقالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال اجتماع في ستراسبورغ "لولا قرارهم شنّ هذه الحرب العدوانية ضدّ أوكرانيا، لما حدثت الانتهاكات والدمار والموت والأضرار التي نجمت عن ذلك".

ودعت الجمعية الدول الأعضاء في المجلس إلى إنشاء هذه المحكمة الخاصة بدعم أكبر عدد ممكن من الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتوقّع الجمعية الحصول على "دعم سياسي" لهذا المشروع خلال قمّة رؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا، التي ستُعقد في مايو في ريكيافيك.

ويضمّ مجلس أوروبا 47 دولة، بينها بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي مثل مولدافيا وأرمينيا وأذربيجان.

وكان البرلمان الأوروبي الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبنّى الأسبوع الماضي نصّاً مشابهاً بأغلبية 472 صوتاً (19 عضواً صوّتوا ضدّه، وامتنع 33 عضواً عن التصويت).(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-01-27
05:30 | 2023-01-27
05:00 | 2023-01-27
04:30 | 2023-01-27
04:18 | 2023-01-27
03:35 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website