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عربي-دولي
شبكة دولية لتهريب المخدرات... هكذا تمكن الاردن من الاطاحة بها
Lebanon 24
27-01-2023
|
04:30
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كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل إطاحة إدارة مكافحة المخدرات بشبكة دولية لتهريب مادة الكوكايين المخدرة للمنطقة بعد جهود استخبارية وعمل وتنسيق عالٍ على مدى أيام.
وأكّد الناطق الإعلامي، أنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ أيّام متابعة معلومات وردت عن شبكة دولية لتهريب مادة الكوكايين المخدرة وقيامها بتهريب كمية منها لداخل المملكة.
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وأضاف الناطق الإعلامي، أنّ عملاً وجهداً استخبارياً بذله فريق التحقيق الذي عمل على جمع معلومات من داخل المملكة ومن بعض الدول الجنوب أميركية والعربية والآسيوية.
وأشار إلى أنَّ كل تلك الجهود بدأت تكشف للفريق خيوط تلك الشبكة وهويات بعض أفرادها والدول الموجودين بها ، وسبل اتصالهم ، وأنّ شخصين منهم أحدهما آسيوي وآخر أميركي جنوبي وصلا للأردن وبحوزتهم كمية من مادة الكوكايين المخدرة .
وجرى تحديد موقعيهما داخل المملكة والبحث عنهما، إذ وضِعا تحت المراقبة لأيام لمعرفة مكان إخفاء المخدرات والأشخاص الذين سيستلمونها منهم.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد كل تلك الإجراءات الدقيقة والمراقبة، جرى تحديد هوية مستلمي المواد المخدرة داخل المملكة وهما شخصان أُردنيان تمت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما بالتزامن مع تحرك فرق مداهمة أخرى لإلقاء القبض على الشخصين الآسيوي والجنوب أميركي وأُلقي القبض عليهما كذلك.
فيما تم ضبط 2.5 كغم من مادة الكوكايين المخدرة بحوزة المقبوض عليهما كما وجرت مخاطبة الانتربول للتعميم على شخصين أحدهما في دولة عربية والآخر في دولة جنوب أميركية.(سكاي نيوز عربية)
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