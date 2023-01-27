ماكرون يكرر أمام لولا دعم فرنسا للبرازيل

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه الخميس، نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "دعم فرنسا" بعد الهجمات التي شنها في أوائل يناير أنصار للرئيس السابق المتطرف جايير بولسونارو على مقار السلطة في برازيليا.وكتب ماكرون على تويتر: "خلال لقائنا، كررت للرئيس لولا دعم فرنسا بعد الهجمات على الديمقراطية البرازيلية"، مضيفاً: "أكدنا مجدداً تصميمنا على العمل من أجل المناخ والتنوع البيولوجي وغاباتنا ومكافحة الجوع. سنواجه هذه التحديات".