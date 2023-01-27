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عربي-دولي

أميركا تفرض عقوبات على نائب رئيس باراجوي والرئيس السابق

Lebanon 24
27-01-2023 | 01:03
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فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هوراسيو كارتيس رئيس باراجواي السابق وهوجو فيلاسكيز نائب الرئيس الحالي، مشيرة إلى "تفشي الفساد بما يقوض المؤسسات الديمقراطية".

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة 4 كيانات يسيطر عليها كارتيس في قائمته السوداء.
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واتهمت الوزارة كارتيس بالمشاركة في أنشطة فساد قبل وأثناء وبعد فترة رئاسته، زاعمة أن زاعمة أن أساس حياته المهنية اعتمد على "وسائل فاسدة للنجاح"، بينما اتهمت فيلاسكيز بالتدخل في الإجراءات القانونية "لحماية نفسه وشركائه المجرمين" من التحقيق.

وقالت وزارة الخزانة إن كلا من كارتيس وفيلاسكيز تربطهما صلات بأعضاء في جماعة "حزب الله" اللبنانية التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

وذكرت أن جماعة "حزب الله" نظمت فعاليات "على نحو منتظم" لتبادل الهدايا والرشا في باراجواي التي تضم التي تضم جالية لبنانية كبيرة.

وقال فيلاسكيز للإذاعة المحلية إن مزاعم وجود صلات بـ"حزب الله" "ملفقة".

وذكرت الوزارة أن العقوبات تعني حظر جميع ممتلكات ومصالح كارتيس وفيلاسكيز في الولايات المتحدة.
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