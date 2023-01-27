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عربي-دولي

بريطانيا ترسل دبابات تشالنجر-2 إلى أوكرانيا.. وهذا هو الموعد

Lebanon 24
27-01-2023 | 02:42
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قالت الحكومة البريطانية،  إن دبابات تشالنجر-2، التي تعهدت تزويد كييف بها للتصدي للقوات الروسية، يفترض أن تصل إلى أوكرانيا بنهاية آذار المقبل.

ويأتي هذا القرار، بعد أن تعهدت كل من ألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 وأبرامز، خلال اليومين الماضيين.
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وفي 14 كانون الثاني أعلنت بريطانيا أنها ستقدم للقوات الأوكرانية 14 دبابة ثقيلة من طراز تشالنجر-2 البريطانية الصنع، لتكون بذلك أول دولة تقدم على مثل هذه الخطوة.
 
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