بريطانيا ترسل دبابات تشالنجر-2 إلى أوكرانيا.. وهذا هو الموعد

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قالت الحكومة البريطانية، إن دبابات تشالنجر-2، التي تعهدت تزويد كييف بها للتصدي للقوات الروسية، يفترض أن تصل إلى أوكرانيا بنهاية آذار المقبل.ويأتي هذا القرار، بعد أن تعهدت كل من ألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 وأبرامز، خلال اليومين الماضيين.وفي 14 كانون الثاني أعلنت بريطانيا أنها ستقدم للقوات الأوكرانية 14 دبابة ثقيلة من طراز تشالنجر-2 البريطانية الصنع، لتكون بذلك أول دولة تقدم على مثل هذه الخطوة.