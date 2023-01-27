حدث غريب على متن طائرة اماراتية.. هذا ما جرى في رحلتها من طوكيو الى دبي

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هبطت طائرة لطيران الإمارات، بعدما أقلعت من طوكيو ناريتا، بمطار دبي الدولي في 19 كانون الثاني مع مسافر إضافي على متنها، بعدما أنجبت إحدى المسافرات في الأجواء.وأكدت شركة الطيران أن الوافدين الجدد وصلوا على متن الرحلة التي استغرقت 12 ساعة خلال الليل، بعدما هبطت الطائرة في الموعد المحدد، رغم حالة الطوارئ الطبية.تلقت المسافرة والطفل الرعاية اللازمة من قبل طاقم طيران الإمارات، الذين يخضعون جميعا لتدريبات على الاستجابة الطبية حتى يتمكنوا من التعامل مع حالات مثل ولادة الأطفال أو النوبات القلبية.وقالت شركة طيران الإمارات إن الوالدة والرضيع "في حالة مستقرة، ولدى وصولهما إلى دبي، استقبلهما الطاقم الطبي المحلي. صحة وسلامة طاقمنا وركابنا لها أهمية قصوى لدينا".وتتبع طيران الإمارات عندما يتعلق الأمر بالمسافرات الحوامل، سياسة مماثلة لتلك المتبعة من قبل عدّة شركات الطيران التجارية الأخرى: يمكن للمسافرات السفر حتى الشهر السابع من الحمل ما لم يكن لديهن أي مضاعفات أو مخاوف طبية.