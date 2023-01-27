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عربي-دولي

أبكت العالم.. صرخة طفلة سورية تدمي القلب: ماتت أختي من البرد شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
27-01-2023 | 04:18
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بكلماتها البريئة العفوية وبدمعتها التي نزلت على وجنتيها الباردتين أبكت طفلة سورية العالم.

 

هي صرخة طفلة صغيرة اهتزت لمعاناتها قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حين ظهرت وهي تبكي من البرد والجوع والألم.

 

وغلبت الدموع الطفلة، وهي تنقل واقعها المرير الذي وصلت إليه دون أي ذنب، لتصبح حديث المواقع، حيث انتشر مقطع فيديو يظهر حالة الطفلة كالنار في الهشيم، وحصد تعاطف الكثيرين مع المعاناة التي تكابدها بمخيمات النزوح، لكن لم يتضح أين ومتى بالضبط.

 

وقالت الطفلة باكية: "ماتت أختي من البرد.. ما بعرف كيف.. كل العالم دفيانين إلا نحن ما دفيانين.. الجو كثير برد برد".

 

وأشارت إلى أنها تعيش مع عائلتها وتعاني من قلة حطب التدفئة، فتنام دون أن تشعر بأطرافها من شدة البرد.

 

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وأكدت أن شقيقتها قد توفيت من شدة البرد، بينما تقوم عائلتها بتشغيل "المدفئة" ويتجمعون حولها للتدفئة من شدة البرد. (العربية)

 

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