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عربي-دولي

بوتين يبعث برقية للمشاركين في فعاليات يوم ذكرى المحرقة

Lebanon 24
27-01-2023 | 06:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الشعب السوفيتي قدم أكبر مساهمة في منع خطط النازيين لإبادة واستعباد اليهود والشعوب الأخرى خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف بوتين، في برقيته إلى المشاركين في فعاليات بمناسبة مرور 78 عاما على تحرير الجيش السوفيتي لمعسكر "أوشفيتز" النازي: "في عام 1945، قام الشعب السوفيتي بالذات وفي المقام الأول، بوضع حد للخطط البربرية للنازيين ودافع عن حرية واستقلال الوطن الأم، وأنقذ اليهود والشعوب الأخرى من الإبادة الكاملة والاستعباد. في اليوم العالمي لذكرى ضحايا الهولوكوست نتذكر إحدى الصفحات الدرامية للحرب العالمية الثانية - تحرير الجيش الأحمر لأسرى معسكر اعتقال أوشفيتز-بيركيناو (أوشفيتز). وبالطبع، نعرب عن حزننا على ملايين القتلى الأبرياء من اليهود وممثلي الجنسيات الأخرى - الذين قتلوا بالرصاص، وعذبوا، وماتوا من الجوع والمرض".
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وشدد بوتين على أن جنود روسيا يقاتلون اليوم في أوكرانيا ضد الشر الذي انبعث مجددا بسبب تناسي دروس التاريخ.

وقال: "يجب أن نفهم بوضوح أن أي محاولة لإعادة النظر في مساهمة بلادنا في النصر العظيم، تعني في الواقع تبرير جرائم النازية، وفتح الطريق لإحياء أيديولوجيتها القاتلة". (روسيا اليوم)   

المصدر: روسيا اليوم
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