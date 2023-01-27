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عربي-دولي

السفيرة الأميركية في موسكو تعقد لقاءات في وزارة الخارجية الروسية الأسبوع المقبل

Lebanon 24
27-01-2023 | 07:00
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أفادت السفارة الأميركية في موسكو لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن السفيرة الأميركية الجديدة في موسكو لين تريسي ستعقد عددا من اللقاءات في وزارة الخارجية الروسية الأسبوع المقبل.

وصرح المتحدث باسم السفارة بأن "عددا من اللقاءات ستعقد بوزارة الخارجية الروسية خلال الأسبوع المقبل في الفترة من الاثنين إلى الخميس".
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وكانت البعثة الدبلوماسية الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أن السفيرة الأميركية الجديدة لدى روسيا لين تريسي هي أول امرأة في التاريخ تشغل هذا المنصب.

وتتحدث تريسي اللغة الروسية وعملت بالفعل في موسكو في الأعوام 2014-2017، حينما شغلت منصب رئيس البعثة الدبلوماسية. وحتى وقت قريب، كانت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى أرمينيا، وفي 2012-2014 شغلت منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الوسطى، وفي 2010-2011 نائب رئيس البعثة في تركمانستان. (روسيا اليوم)       

المصدر: روسيا اليوم
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