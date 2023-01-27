الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا لمساعدة سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة

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أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء بقيمة 502 مليون دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة 1.6 مليون شخص من الأكثر استضعافا.وتقدر خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 أن 2.1 مليون شخص بأنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى المساعدات. ويمثل هذا العدد 58% من سكان غزة و25% من سكان الضفة الغربية.وتشمل الخطة أكثر من 200 مشروع لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وسبل كسب الرزق بالإضافة إلى دعم الرفاه النفسي والجسدي للسكان. (روسيا اليوم)