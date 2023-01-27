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عربي-دولي
زاخاروفا تصف مقال وزير الخارجية الأوكراني بـ "إعجاز الأكاذيب"
Lebanon 24
27-01-2023
|
09:30
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وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لموقع "بوليتيكو" بـ "إعجاز الأكاذيب" و"هجوم جديد ضد روسيا".
وكان وزير الخارجية الأوكراني كوليبا قد أعرب في مقال لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن عدم اعتقاده بضرورة إبرام اتفاقية مع روسيا مثل اتفاقيات مينسك، حيث يلاحظ الوزير أن البعض في الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى يحاولون اقتراح دخول أوكرانيا في مفاوضات مع روسيا في أقرب وقت ممكن، إلا أنه، وبحسب كوليبا، يتعيّن على الشركاء "إجبار" روسيا، وليس أوكرانيا، على "تقديم تنازلات".
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من جانبها علقت زاخاروفا في إفادتها الصحفية اليوم الجمعة: "لقد شن ما يسمى بوزير خارجية أوكرانيا هجوما آخر ضد روسيا مستشهدا بدروس المفاوضات مع روسيا في مثال عملية مينسك. إنه كما تعلمون ليس أكثر من إعجاز الأكاذيب. إن ما نقرأه هناك ما بين السطور والديماغوغية والمفاهيم الصغيرة المختلفة على غرار أن روسيا تلعب لعبة غير شريفة، ومحاولة اصطناع الدبلوماسية، دون الالتزام بها، ليس سوى كذب فاضح وبيّن".
وطرحت زاخاروفا تساؤلا: "إنه سؤال كبير، كيف لم يتم، حتى الآن، تصنيف هذه الصحيفة بأكملها في خانة الصحف التي تنقل كذبا متعمدا ينشر من خلال السياسة". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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