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عربي-دولي
جونسون يحصل على أول دفعة مقابل مذكراته
Lebanon 24
27-01-2023
|
10:30
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حصل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، على نصف مليون جنيه إسترليني مقدما مقابل مذكراته، التي من المقرر أن يتطرق فيها عن الفترة التي قضاها في منصبه.
ويشير أحدث إدخال للرئيس لحزب المحافظين في قائمة مصالح أعضاء البرلمان إلى أنه "تلقى 510 آلاف جنيه إسترليني كدفعة مقدمة على كتاب".
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وتروي السيرة الذاتية الفترة الدرامية التي عاشها جونسون في داونيغ ستريت، في ظل جائحة كورونا وفضيحة الحفلات "بارتي غيت".
وأصبح جونسون رئيسا للوزراء في2019، وحقق فوزا انتخابيا كبيرا في كانون الاول، وأخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في العام التالي.
وقاد بريطانيا خلال جائحة كورونا والأشهر الأولى من الأزمة أوكرانية، لكنه تورط في فضائح حول موارده المالية وأخلاقه.
وأجبر على الاستقالة في تموز 2022 بعد استقالة العشرات من أعضاء حكومته احتجاجا على ذلك. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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