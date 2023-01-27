Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: توريد الدبابات إلى أوكرانيا سيستغرق شهورا طويلة

Lebanon 24
27-01-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1032880-638104334502978246.jpg
Doc-P-1032880-638104334502978246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا سيستغرق "شهورا كثيرة".

وأضاف كيربي في حديث لشبكة CNN التلفزيونية: "على الأغلب ستصل دبابات ليوبارد من ألمانيا وبعض الحلفاء الأوروبيين، خلال فترة قصيرة نسبيا، ربما بحلول ذلك الوقت، لتساعد (القوات الأوكرانية) في الربيع والصيف".
Advertisement

وتابع ممثل البيت الأبيض القول: "أما توريد الدبابات الأميركية من طراز أبرامز، فسيحتاج لفترة أطول بكثير. على الأغلب سيتطلب ذلك الكثير من الشهور حتى تصل إلى أوكرانيا". (روسيا اليوم) 


المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-01-27
15:30 | 2023-01-27
15:28 | 2023-01-27
15:00 | 2023-01-27
14:57 | 2023-01-27
14:31 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website