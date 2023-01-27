البيت الأبيض: توريد الدبابات إلى أوكرانيا سيستغرق شهورا طويلة

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قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا سيستغرق "شهورا كثيرة".وأضاف كيربي في حديث لشبكة CNN التلفزيونية: "على الأغلب ستصل دبابات ليوبارد من ألمانيا وبعض الحلفاء الأوروبيين، خلال فترة قصيرة نسبيا، ربما بحلول ذلك الوقت، لتساعد (القوات الأوكرانية) في الربيع والصيف".وتابع ممثل البيت الأبيض القول: "أما توريد الدبابات الأميركية من طراز أبرامز، فسيحتاج لفترة أطول بكثير. على الأغلب سيتطلب ذلك الكثير من الشهور حتى تصل إلى أوكرانيا". (روسيا اليوم)