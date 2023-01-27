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عربي-دولي

العراق يعلّق العمل القنصلي لسفارته في أوكرانيا

Lebanon 24
27-01-2023 | 13:00
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية تعليق العمل القنصلي لسفارتها في أوكرانيا على خلفية التصعيد العسكري هناك.

وقالت الخارجية في بيان: "نعلن تعليقا مؤقّتا للعمل القنصلي لسفارة جمهوريّة العراق في أوكرانيا بسبب التصعيد العسكري الأخير هناك".

 

وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي للحفاظ على أرواح أبناء الجالية العراقية الكريمة".

 
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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن نتائج اجتماع الناتو في قاعدة رامشتاين، حيث تم البت في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تدل مجددا على عدم المسؤولية من جانب الغرب والرغبة في تصعيد النزاع.

 

وقالت: "تشهد نتائج هذا الاجتماع بشكل لا لبس فيه على السلوك اللامسؤول إطلاقا من جانب الغرب ورغبته في تأجيج النزاع.. لا يهمهم مصير أي كان على أراضي أوكرانيا. وبات واضحا الآن أنهم لا يهتمون كذلك بمصير أبناء جلدتهم، لأن الدبابات لا تسير ذاتيا". (روسيا اليوم)

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