بعد السويد.. بالودان يحرق مصحفاً أمام سفارة تركيا بالدنمارك

أقدم السياسي الدنماركي السويدي المتطرف راسموس بالودان مجدداً، على إحراق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة كوبنهاغن.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن الشرطة الدنماركية أحاطت بالودان، وسمحت له بحرق المصحف بعد فترة وجيزة من حرقه نسخة أخرى أمام مسجد في حي دورثيفج التابع لكوبنهاغن، في وقت سابق اليوم، وهي المرة الثالثة خلال أسبوع.

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وأتت هذه الحادثة بعد ساعات من انذار وجهه بالودان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه سيحرق كل يوم جمعة نسخة من القرآن حتى توافق تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مجموعة من الصحفيين شهدوا هذه الحادثة بأنفسهم.

والخميس، أعلن بالودان أنه سيحرق نسخ من القرآن الكريم أمام مسجد في الدنمارك وقرب السفارتين التركية والروسية، وأن السلطات المعنية سمحت له بذلك.



وسبق لبالودان أن أحرق مصحفا في 21 كانون الثاني الجاري قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، تحت حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه هذا العمل الاستفزازي. (الأناضول)