بعد سماح بلاده بالاعتداء على المصحف الشريف.. تركيا تستدعي سفير الدانمارك

استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الدانماركي في أنقرة داني أنان، بسبب سماح سلطات بلاده بالاعتداء على القرآن الكريم أمام سفارة تركيا في كوبنهاغن.

ودانت أنقرة بشدة "العمل الاستفزازي الذي يشكل جريمة كراهية والذي تضمن اعتداء على القرآن الكريم"،

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وأبلغت الخارجية السفير أن موقف الدانمارك هذا غير مقبول، وشددت أنها تتوقع عدم السماح بتنفيذ الفعل (الاعتداء على القرآن).

وكان المتطرف الدانماركي السويدي راسموس بالودان، زعيم حزب "هارد لاين" اليميني المتطرف، قد أعلن نيته حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في دورثيفج اليوم الجمعة في العاصمة كوبنهاغن.

يذكر أنه يوم السبت الماضي، أحرق بالودان، نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم بعد حصوله على إذن للاحتجاج من السلطات السويدية. (الجزيرة)