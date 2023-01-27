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توقيف 3 أشخاص في الولايات المتحدة لمحاولتهم اغتيال معارضة إيرانية

Lebanon 24
27-01-2023 | 14:30
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أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند عن توقيف 3 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في ما وصفها "بمؤامرة تدعمها طهران" لاغتيال الصحفية الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد في الولايات المتحدة.
 
 
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وقال غارلاند إن اثنين من الموقوفين الثلاثة، هما عنصران في مافيا تنشط في أوروبا الشرقية وعلى صلة بإيران، مشيرًا إلى أنهما جُنّدا للإعداد لاغتيال علي نجاد في نيويورك.
ومسيح علي نجاد صحفية وناشطة نسوية إيرانية شاركت في نشر تغريدات تدعم المتظاهرات في إيران، إثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني عقب اعتقال شرطة الأخلاق لها في أيلول الماضي.

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق فوري على اتهامات وزير العدل الأميركي. (الجزيرة)
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