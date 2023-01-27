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عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر: الجوع في سوريا بلغ مستويات قياسية

Lebanon 24
27-01-2023 | 15:00
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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن معدلات الجوع في سوريا، بلغت مستويات قياسية، في بلد ينهشه نزاع دام ويرافقه انهيار اقتصادي ومالي مزمن.

وفي بيان له، قال البرنامج إن بعد نحو 12 عاما على اندلاع النزاع، لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2,9 مليون معرضون لخطر الإنزلاق إلى الجوع، ما يعني أن سبعين في المئة من السوريين"قد يكونون غير قادرين قريباً على وضع طعام على المائدة لعائلاتهم.
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وأضاف البرنامج أن "الجوع يرتفع إلى أعلى مستوياته، بعد 12 عاما من النزاع". 

وبحسب البرنامج، فإن سوريا تسجل اليوم، سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي.
 
 
وحذر البرنامج أيضاً من ازدياد معدلات سوء تغذية الأطفال وأمهاتهم، "بسرعة لا سابق لها، حتى خلال أكثر من عقد من الحرب".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، خلال زيارة يقوم بها إلى دمشق الأسبوع الحالي: "إذا لم نتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سوريا، فإن الأوضاع ستزداد سوءاً بطريقة لا يمكن أن نتخيلها".

وحذر من أن ذلك "قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة، كتلك التي اجتاحت أوروبا في العام 2015"، متسائلاً "هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟". (الحرة)
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