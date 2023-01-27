روسيا تطرد سفير لاتفيا وتمهله أسبوعين للمغادرة



Advertisement أمرت روسيا سفير لاتفيا ماريس ريكستنيس، بمغادرة أراضيها في غضون أسبوعين، في قرار يأتي بعد 4 أيام من أمر مماثل أصدرته الحكومة اللاتفية بحقّ السفير الروسي في ريجا، بسبب توترات شديدة بين البلدين مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تلقّى سفير لاتفيا ماريس ريكستينس أمراً بمغادرة روسيا الاتّحادية في غضون أسبوعين"، معربةً عن أسفها "لمشاعر العداء التامّ لروسيا من جانب ريجا التي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي".



وأعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارز ريغيفيتشس، الاثنين الفائت، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 شباط المقبل. (الشرق للأخبار)