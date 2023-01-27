البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ بسبب التوتر والعنف في الضفة الغربية

أعرب البيت الابيض عن قلقه حيال اعمال العنف الاخيرة بين الفلسطينيين و"اسرائيل"، عقب المجزرة التي ارتكبتها الاخيرة في مخيم جنين بالضفة الغربية، واسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، وما تبعها من اطلاق صواريخ من غزة انتقاما لضحايا المجزرة.

Advertisement

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة "قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضاً من الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو من غزة".

وأضاف: "نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة".

وقال كيربي، إن الإدارة الأميركية، تحث الفلسطينين و الإسرائيليين على خفض التصعيد من أجل تحسين الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.





وأوضح أن المسؤولين الأميركيين يشعرون "بقلق بالغ بسبب التوتر و العنف في الضفة الغربية". (euro news)