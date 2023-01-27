Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ بسبب التوتر والعنف في الضفة الغربية

Lebanon 24
27-01-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1032950-638104499946895189.jpg
Doc-P-1032950-638104499946895189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب البيت الابيض عن قلقه حيال اعمال العنف الاخيرة بين الفلسطينيين و"اسرائيل"، عقب المجزرة التي ارتكبتها الاخيرة في مخيم جنين بالضفة الغربية، واسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، وما تبعها من اطلاق صواريخ من غزة انتقاما لضحايا المجزرة.
Advertisement
 
وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة "قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضاً من الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو من غزة".
 
وأضاف: "نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة".
 
 
وقال كيربي، إن الإدارة الأميركية، تحث الفلسطينين و الإسرائيليين على خفض التصعيد من أجل تحسين الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.


وأوضح أن المسؤولين الأميركيين يشعرون "بقلق بالغ بسبب التوتر و العنف في الضفة الغربية". (euro news)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:58 | 2023-01-27
18:30 | 2023-01-27
18:00 | 2023-01-27
17:32 | 2023-01-27
16:59 | 2023-01-27
16:48 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website