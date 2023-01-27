قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار بالقدس.. اليكم اللحظات الأولى للهجوم (فيديو وصور)

قتل 8 إسرائيليين وأصيب آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة مساء اليوم الجمعة، وفق المصادر الرسمية الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قوات الأمن الإسرائيلية استطاعت "تحييد منفذ العملية"، مضيفة أن الشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.

وكانت مصادر إسرائيلية أفادت قبل ذلك بإصابة العديد من الإسرائيليين، بجروح خطرة جراء إطلاق النار.

ولم تتبن أي جهة على الفور المسؤولية عن عملية إطلاق النار في القدس.





ووثقت الكاميرات اللحظات الأولى التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنة.