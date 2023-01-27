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عربي-دولي

واشنطن تدين الهجوم "المروّع" في القدس الشرقية

Lebanon 24
27-01-2023 | 14:57
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أدانت الولايات المتّحدة بشدّة الهجوم المسلّح الذي استهدف الجمعة كنيساً يهودياً في حيّ استيطاني بالقدس الشرقية، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى المنطقة.
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وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين "هذا مروّع للغاية (...) إنّنا ندين بأشدّ العبارات هذا الهجوم الإرهابي الواضح. التزامنا أمن إسرائيل يبقى صارماً، ونحن على اتّصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".  

وقال باتيل للصحفيين في إفادة صحفية إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين وإنه لا يتوقع أي تغيير في رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

ويبدأ بلينكن الأحد زيارة تستمر حتى الثلاثاء وتشمل كلا من مصر وإسرائيل والضفة الغربية سيناقش خلالها "الخطوات التي يتعيّن اتّخاذها لتهدئة التوترات"، بحسب باتيل. (سكاي نيوز عربية) 
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