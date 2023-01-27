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عربي-دولي

مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" تصل إلى بولندا في مهمة لـ"الناتو"

Lebanon 24
27-01-2023 | 16:59
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أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، وصول مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" إلى بولندا في إطار مهام حلف "الناتو".
 
وكتب بلاشتشاك على "تويتر": "وصلت مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" إلى قاعدة الطيران رقم 22 في مدينة مالبورك، والتي ستدعم الجيش البولندي في حماية الأجواء كجزء من مهمة قوات حلف "الناتو"".
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وأشار إلى أن بولندا اشترت أيضا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة وتنتظر تسليمها.

وأضاف: "في المستقبل القريب، سيكون لدى الطيارين البولنديين هذه المقاتلات الأكثر حداثة". (روسيا اليوم) 
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