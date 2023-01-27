أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، وصول مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" إلى بولندا في إطار مهام حلف "الناتو".

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وكتب بلاشتشاك على "تويتر": "وصلت مقاتلات هولندية من طراز "إف-16" إلى قاعدة الطيران رقم 22 في مدينة مالبورك، والتي ستدعم الجيش البولندي في حماية الأجواء كجزء من مهمة قوات حلف "الناتو"".وأشار إلى أن بولندا اشترت أيضا مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة وتنتظر تسليمها.وأضاف: "في المستقبل القريب، سيكون لدى الطيارين البولنديين هذه المقاتلات الأكثر حداثة". (روسيا اليوم)