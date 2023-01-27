إصابة شقيقة الرئيس المصري الراحل وابنتها في حادث مرور

أسفر حادث مرور بمدينة السادس من أكتوبر عن إصابة شقيقة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عايدة عبد الناصر حسين البالغة 71 سنة، وابنتها دينا عبد الحميد شاهين البالغة 48 سنة.

وعلى الفور تم نقل المصابتين إلى مستشفى زايد التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

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وبحسب موقع "القاهرة 24"، فإن شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث أمام جامعة النيل ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت الخدمات المعينة بالمنطقة مصحوبة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين إصابة شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وابنتها، بعد اصطدام سيارتها بالرصيف أمام الجامعة.



وأفادت صحيفة "الشروق" بأن شقيقة الرئيس الراحل أصيبت بجرح قطعي في الرأس، أما ابنتها دينا فقد أصيبت بكدمة في الصدر والرأس، مؤكدا أن حالتهما العامة مستقرة.



واكدت وسائل اعلام مصرية أن السلطات اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. (روسيا اليوم)