إسرائيليون يهاجمون بن غفير ويحملونه مسؤولية عملية القدس: "هذا حصل خلال ولايتك" (فيديو)

اجلت الشرطة الاسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من مكان عملية القدس تحت حماية مشددة، بعد أن هاجمه المستوطنون وحمّلوه مسؤولية الاعتداء.

وقالت وسائل إعلام اسرائيلية أن مستوطنين صرخوا في وجه إيتمار بن غفير، خلال تفقده مكان العملية قائلين: "هذا حصل خلال ولايتك".

بالفيديو | الشرطة الإسرائيلية تخرج #بن_غفير تحت حماية مشددة بعد أن هاجمه المستوطنون بالمكان بكلمات تحمله المسؤولية عن الهجوم pic.twitter.com/Lysr5l92By — يونيوز (@UnewsAgency1) January 27, 2023 Advertisement

وحضر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى موقع تنفيذ العملية في مدينة القدس.

وقال بن غفير للتلفزيون الاسرائيلي" "علينا الرد على هذا الهجوم لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو". ورأى أنه يجب تعديل تعليمات إطلاق النار.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، صورة تظهر بن غفير وهو يتحدث إلى ضباط أمن في الشرطة ممن هم في موقع العملية.

ولقي 7 إسرائيليين مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن منفذ عملية القدس يدعى فادي عياش من سكان مخيم شعفاط وينتمي لكتائب شهداء الأقصى، دون كشف مزيد من التفاصيل. (روسيا اليوم)