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تضارب بشأن هوية منفذ هجوم مستوطنة النبي يعقوب بالقدس

Lebanon 24
27-01-2023 | 16:45
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بعد عملية القدس التي حصلت مساء اليوم الجمعة والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في مستوطنة النبي يعقوب، تضاربت الأنباء بشأن هوية منفذ الهجوم.
وصدرت أكثر من رواية عن وسائل إعلام إسرائيلية بشأن هوية المنفذ، نقلا عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية.
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وذكرت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية أن منفذ الهجوم هو علقم خيري ويبلغ من العمر (21 عاما).
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية في البداية ذكرت أن منفذ الهجوم هو فادي عياش من مخيم شعفاط في القدس، قبل أن تتراجع عن تلك الرواية، وكان من بين تلك الوسائل موقع "واللا" الواسع الانتشار وموقع صحيفة "معاريف".
ولم يصدر بيان رسمي على الفور بشأن هوية المنفذ، لكن قوة إسرائيلية بدأت اقتحام مخيم شعفاط الفلسطيني داخل القدس، بعد تقارير عن قدوم منفذ الهجوم منه.
ويمنع سكان الضفة الغربية من دخول القدس وإسرائيل، إلا إذا حصلوا على تصريح من السلطات العسكرية الإسرائيلية، وبعد بناء الجدار العازل أصبح الوصول إلى إسرائيل عن طريق التهريب أمرا متعذرا للغاية. (سكاي نيوز)
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