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عربي-دولي
إعتقال فلسطيني وزّع الحلوى ابتهاجاً بهجوم القدس
Lebanon 24
27-01-2023
|
16:48
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إعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينياً في مدينة القدس، كان يوزيع الحلوى ابتهاجاً بتنفيذ هجوم حي النبي يعقوب، الذي أدى إلى مقتل عدد من الإسرائيليين في الحي المذكور.
وظهر المواطن المعتقل على أيدي عناصر الجيش الإسرائيلي وإلى جانبه تسير مجندة إسرائيلية وهي تحمل علبة الحلوى بيدها.
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وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت وسائل إعلام أن 7 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بحي النبي يعقوب بالقدس.
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