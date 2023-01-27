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عربي-دولي
الشيرازي: العنف والضغط غير فعّالين في قضية الحجاب
Lebanon 24
27-01-2023
|
18:00
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أكد المرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي أهمية دور وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي في شرح القضايا الثقافية في إيران. وقال المرجع لدى استقباله وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي اسماعيلي مساء الخميس «واجبنا هو تذكير المسؤولين في الحكومة وإعطاء الأمل للمواطنين، لكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا سلب الأمل من الناس، سيكون العمل صعبًا، فينبغي أن نعمل على زرع الامل لدى المواطنين وأن لا نسمح بان يتحول املهم إلى يأس». واعتبر الشيرازي أن إدارة الدولة في هذه الظروف مهمة صعبة، وأوضح أنه «على رئيس الجمهورية والوزراء أن يعلموا أنهم في وضع صعب. صحيح أن العدو يعمل بنشاط، لكن الأوضاع ليست بالشكل التي أغلقت فيه كل السبل». وشدد آية الله مكارم الشيرازي على أنه «لا ينبغي أن نتصرف بطريقة تؤدي إلى إضعاف الحكومة»، وأضاف «إن عدم إضعاف الحكومة لا يعني أننا لا ننتقد الحكومة. المواطنون يريدون منا أن نوصل كلمتنا ونكشف عن المشاكل ونتحدث عنها ولكن يجب أن تكون هناك أذن صاغية ولذا ينبغي ان توفروا مستلزمات نجاح الحكومة». كما اعتبر هذا المرجع أن دور وزارة الإرشاد مهم في شرح القضايا الثقافية وقال: «يجب على هذه الوزارة أن تولي المزيد من الاهتمام للقضايا الإسلامية والثقافية».
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