روسيا تحجب موقعين أميركيين بسبب "نشر معلومات كاذبة"

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قالت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام في روسيا أمس الجمعة إنها حجبت موقعي وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي، متهمة الهيئتين الحكوميتين الأميركيتين بنشر معلومات كاذبة، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.ونقلت وكالات أنباء روسية عن الدائرة الاتحادية قولها في بيان إنها "قيّدت الوصول إلى عدد من الموارد تابعة لهياكل حكومية في دول معادية تنشر مواد تستهدف زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا".وأضافت الدائرة أن "الموقعين الأميركيين نشرا مواد ومعلومات غير دقيقة أضرت بمصداقية القوات المسلحة الروسية".وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني: "هذا الإجراء من السلطات الروسية غير مفاجئ ويرافق الحظر الحالي على عدد من المواقع الأخرى".