Advertisement

عربي-دولي

روسيا تحجب موقعين أميركيين بسبب "نشر معلومات كاذبة"

Lebanon 24
27-01-2023 | 18:58
A-
A+
Doc-P-1033028-638104680564604236.jpg
Doc-P-1033028-638104680564604236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام في روسيا أمس الجمعة إنها حجبت موقعي وكالة المخابرات المركزية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي، متهمة الهيئتين الحكوميتين الأميركيتين بنشر معلومات كاذبة، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.
Advertisement
ونقلت وكالات أنباء روسية عن الدائرة الاتحادية قولها في بيان إنها "قيّدت الوصول إلى عدد من الموارد تابعة لهياكل حكومية في دول معادية تنشر مواد تستهدف زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في روسيا".
وأضافت الدائرة أن "الموقعين الأميركيين نشرا مواد ومعلومات غير دقيقة أضرت بمصداقية القوات المسلحة الروسية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني: "هذا الإجراء من السلطات الروسية غير مفاجئ ويرافق الحظر الحالي على عدد من المواقع الأخرى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2023-01-28
00:30 | 2023-01-28
00:00 | 2023-01-28
23:30 | 2023-01-27
23:00 | 2023-01-27
19:30 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website