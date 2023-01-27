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عربي-دولي
إيطاليا: إمدادات السلاح لأوكرانيا هي السبيل لدرء حرب عالمية ثالثة
Lebanon 24
27-01-2023
|
19:30
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قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو إن زيادة دعم أوكرانيا عسكريا في صراعها مع روسيا هو السبيل الوحيد لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة.
وعلى هامش لقائه نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو في روما قال كروزيتو: "الحرب العالمية الثالثة ستبدأ في اللحظة التي تصل فيها الدبابات الروسية إلى كييف وحدود أوروبا"، مشددا على أن "العمل لمنع وصولها هو السبيل الوحيد لمنع وقوع تلك الحرب".
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وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان لها أن "مباحثات الوزيرين تناولت الحرب في أوكرانيا والحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي وأمن منطقة جنوبي الناتو والتزام الحلف في إفريقيا وتعزيز الدفاع الأوروبي إضافة إلى التعاون بين البلدين".
وشدّد البيان على الانسجام والالتزام المشترك في دعم أوكرانيا والدفاع عن الجانب الشرقي للناتو باعتبار أن الحرب التي تشنها روسيا أخطر تهديد للسلام والاستقرار في القارة الأوروبية وأن الهدف الرئيس يبقى دائما هو تحقيق السلام العادل".
وأضاف أن "إيطاليا وفرنسا تدركان علاوة على ذلك الأهمية الحيوية لحوض المتوسط بالنسبة للأمن والمصالح المشتركة نظرا لتأثر المنطقة بمعظم التحديات الجيوسياسية الدولية من احتدام المنافسة الاستراتيجية وحرية الملاحة ومخاطرة أن تعرض طرق التجارة وإمدادات الطاقة ومحاور الاتصالات الرئيسة للخطر".
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