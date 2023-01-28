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عربي-دولي

التخطيط لعملية ارهابية... اليكم ما حصل في بريطانيا

Lebanon 24
28-01-2023 | 00:00
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علنت الشرطة البريطانية عن توجيه اتهام بالتخطيط لعملية إرهابية لعسكري بريطاني.

وكشفت الشرطة البريطانية في بيان لها، يوم الجمعة، أن المتهم هو دانييل عبيد خليف (21 عاما) من منطقة بيكونسايد في مدينة ستافورد البريطانية، وهو أحد أفراد  الجيش البريطاني.
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وحسب البيان، يتهم العسكري بأن حاول "كسب معلومات قد تكون مفيدة لارتكاب وتدبير عملية إرهابية".

وفي وقت لاحق ترك المتهم جسما مشبوها في مكان عام، "لغرض إثارة الاشتباه بأنه قد ينفجر أو تشتعل النيران فيه، وقد يلحق بالتالي أضرارا مادية أو يسفر عن إصابات".

وأشارت الشرطة إلى أن خليف رهن الاعتقال حاليا ومن المتوقع أن يظهر أمام المحكمة يوم السبت 28 يناير.(RT)


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