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عربي-دولي
بايدن لنتنياهو: الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل
Lebanon 24
28-01-2023
|
00:30
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تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأدان ما سماه "الهجوم الإرهابي المروع" خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية، الذي قتل خلاله مسلح فلسطيني 7 أشخاص.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس قال بوضوح إن هذا كان هجوما على العالم المتحضر"، مضيفا أن بايدن "شدد أيضا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".
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كما قال البيت الأبيض إن بايدن عرض على نتنياهو تقديم كل "وسائل الدعم المناسبة".
وكان بايدن وجّه فريقه للأمن القومي بتقديم المساعدة لنظرائهم الإسرائيليين، بعد الحادث.
كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن طلب من فريقه للأمن القومي "تقديم كل الدعم المناسب لمساعدة الجرحى وتقديم مرتكبي هذه الجريمة المروعة إلى العدالة".
وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى دانت الهجوم، الذي أدى إلى مقتل 7 وإصابة آخرين.
المصدر: سكاي نيوز
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