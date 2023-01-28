بعد هجوم القدس... الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه لإسرائيل

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أكد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، أن الاتحاد الأوروبي أدان "الهجوم الدامي في القدس الشرقية الذي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل".وقال فارهيلي عبر تويتر يوم الجمعة: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع اليوم ضد المصلين في القدس، خاصة في اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك تفسير للإرهاب. أعمق تعازي للعائلات. نحن نقف إلى جانب إسرائيل".