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عربي-دولي

وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يورو لا تكفي لتحديث جيشنا

Lebanon 24
28-01-2023 | 03:00
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شدد وزير الدفاع الألماني  بوريس بيستوريوس على أن الموازنة المرصودة لتحديث الجيش والبالغة 100 مليار يورو غير كافية.

وأكد بيستوريوس لصحيفة سويدويتشه تسايتونغ أنه "مع كل منظومة جديدة، لدينا أيضا تكاليف صيانة جديدة، ومع كل آلية جديدة، هناك تكاليف تشغيل جديدة ومرتفعة".
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كما ألقى بظلال من الشك على ميزانية الدفاع السنوية لألمانيا التي تناهز 50 مليار يورو، قائلا "لا أظن أن هذا سيكون كافيا"، لافتا إلى أن الجيش سيتحمل تكاليف جديدة تقدّر بالمليارات لتعويض الأسلحة التي يرسلها من مخزوناته إلى أوكرانيا.

وتشمل قائمة العتاد الجديد 14 مدفع هاوتزر ذاتي الدفع، و5 راجمات صواريخ من طراز "مارس 2" و500 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات، و18 ألف خوذة قتال.

كما يجب تعويض 14 دبابة ليوبارد تعهدت برلين بإرسالها إلى أوكرانيا.

وقال بيستوريوس "على المدى المتوسط والبعيد، يتعيّن علينا بناء صناعة أسلحة في أوروبا يمكنها القيام بذلك"، وأضاف الوزير الذي من المقرر أن يجري محادثات مع الفاعلين في صناعة الدفاع الألمانية الأسبوع المقبل، "نحن بحاجة إلى الإسراع في التزود".

وكان المستشار أولاف شولتز قد أعلن إنشاء صندوق خاص لتحديث الجيش في 27 فبراير 2022، وقال إن الجيش الألماني سيحصل على 100 مليار يورو من الميزانية الاتحادية لتنفيذ استثمارات ومشاريع تسلح.
 
المصدر: الجزيرة
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