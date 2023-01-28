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عربي-دولي

غضب في أميركا بعد نشر فيديو تعرض أميركي إفريقي للضرب بأيدي الشرطة

Lebanon 24
28-01-2023 | 03:30
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نشرت مدينة ممفيس بالولايات المتحدة الأميركية، مقطع فيديو مؤلماً يظهر 5 شرطيين ينهالون ضرباً على رجل من أصول إفريقية سُمع وهو ينادي والدته أثناء تعرضه للضرب، في واقعة أثارت دعوات إلى الاحتجاج ومخاوف من احتمال حصول اضطرابات.
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واتُّهِم 5 من عناصر شرطة ممفيس، جميعهم من أصول إفريقية، بجريمة قتل من الدرجة الثانية في قضية إقدامهم على ضرب تاير نيكولز الذي توفي في المستشفى في 10 كانون الثاني بعد 3 أيام على عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت "مروعة". 

وفي 7 كانون الثاني، أراد الشرطيون اعتقال نيكولز (29 عاماً) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم. 

يُظهر مقطع فيديو طويل التُقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يشعر بـ"غضب وألم شديد" بسبب تلك المشاهد، قائلاً إنها "ستجعل غضب الناس مبرراً".

وكرر بايدن دعوته إلى المتظاهرين للبقاء مسالمين قائلاً: "من يسعون للعدالة يجب ألا يلجأوا إلى العنف أو التخريب".

وخلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الجمعة، دعت والدة الضحية روفون ويلز إلى التزام الهدوء، لكنها توجهت إلى الشرطيين الذين ضربوا ابنها "حتى الموت" على حد تعبيرها، بالقول "لقد تسببتم بالعار لعائلاتكم بفعلتكم هذه".

وفي وسط مدينة ممفيس، تجمع حوالى 50 متظاهرا في حديقة الشهداء المركزية وأغلقوا لاحقا طريقا رئيسيا وساروا هاتفين "لا عدالة، لا سلام" و"قل اسمه: تاير نيكولز".

كما تجمع نحو 100 شخص في تايمز سكوير بنيويورك ورددوا شعارات مماثلة ورفعوا لافتات كتب عليها "ضعوا حدا لإرهاب الشرطة".
المصدر: الشرق
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