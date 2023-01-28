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عربي-دولي

بعد عقود من النزاع... قرغيزستان وأوزبكستان تعلنان إتمام ترسيم حدودهما

Lebanon 24
28-01-2023 | 04:00
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أعلنت جمهوريتا أوزبكستان وقرغيزستان السوفياتيتان السابقتان إتمام ترسيم حدودهما التي كان متنازعاً عليها، ما يضع حداً للاشتباكات المتفرقة الدامية بين مواطنين من البلدين.

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، ظلت أجزاء من الحدود البالغ طولها 1400 كيلومتر متنازعاً عليها، ما أدى إلى اشتباكات بين سكان محليين حول الوصول إلى المياه والأراضي الزراعية.
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وجرى توقيع الاتفاق، الذي وافق عليه البرلمانان العام الماضي، بعد 3 عقود من المحادثات، خلال زيارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف إلى العاصمة القرغيزية بشكيك.

وقال ميرزيوييف "هذا حدث تاريخي انتظره شعبانا الشقيقان سنوات طويلة".
المصدر: الشرق
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