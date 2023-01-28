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عربي-دولي
هل تشهد روسيا انقلاباً؟... اليكم ما قاله كاتب خطابات الرئيس بوتين
Lebanon 24
28-01-2023
|
05:00
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حذر عباس غالياموف كاتب الخطابات السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه بينما تتابع موسكو "بشكل أعمى غزوها الدموي" في أوكرانيا فإن الوضع في الداخل يتجه نحو انقلاب عسكري، على حد قوله.
ويقول غالياموف إن الظروف مهيأة بالفعل لتمرد كامل، وكتب في عمود جديد لقناة "روسيا المفتوحة" (Mozhem Obyasnit) المعارضة "كلما طال أمد الحرب زاد وضوح عدم جدواها".
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وأشار موقع "ديلي بيست" (The Daily Beast) الأميركي -الذي أورد الخبر- إلى ملاحظة غالياموف بأن الشعب الروسي بدأ يدرك إلى حد كبير أن حلم الكرملين بإسقاط "نظام" كييف لن يتحقق، وأن جائزة الترضية بأراض "روسية" جديدة لن تستميل أي شخص.
ويجادل غالياموف بأن الخلاف يزداد أيضا في الجيش، حيث "شكك يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر بمصداقية النظام في عيون أفراد الجيش، والغضب من سماح السلطات لمجرم يدوس عليهم بأن يزداد قوة"، حسب قوله.
وعلق بأن صورة بوتين "المفتخر والماكر" -على حد وصفه- قد تفككت "مع تراكم المشاكل في البلاد والجيش الذي لا تستطيع السلطات حله، ويتحول بوتين باستمرار في عيون الشعب من إستراتيجي بارع إلى دكتاتور عادي رديء".(ديلي بيست)
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