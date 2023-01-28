Advertisement

عربي-دولي

هل تشهد روسيا انقلاباً؟... اليكم ما قاله كاتب خطابات الرئيس بوتين

Lebanon 24
28-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1033096-638104969841290978.jpg
Doc-P-1033096-638104969841290978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر عباس غالياموف كاتب الخطابات السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه بينما تتابع موسكو "بشكل أعمى غزوها الدموي" في أوكرانيا فإن الوضع في الداخل يتجه نحو انقلاب عسكري، على حد قوله.

ويقول غالياموف إن الظروف مهيأة بالفعل لتمرد كامل، وكتب في عمود جديد لقناة "روسيا المفتوحة" (Mozhem Obyasnit) المعارضة "كلما طال أمد الحرب زاد وضوح عدم جدواها".
Advertisement

وأشار موقع "ديلي بيست" (The Daily Beast) الأميركي -الذي أورد الخبر- إلى ملاحظة غالياموف بأن الشعب الروسي بدأ يدرك إلى حد كبير أن حلم الكرملين بإسقاط "نظام" كييف لن يتحقق، وأن جائزة الترضية بأراض "روسية" جديدة لن تستميل أي شخص.

ويجادل غالياموف بأن الخلاف يزداد أيضا في الجيش، حيث "شكك يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر بمصداقية النظام في عيون أفراد الجيش، والغضب من سماح السلطات لمجرم يدوس عليهم بأن يزداد قوة"، حسب قوله.

وعلق بأن صورة بوتين "المفتخر والماكر" -على حد وصفه- قد تفككت "مع تراكم المشاكل في البلاد والجيش الذي لا تستطيع السلطات حله، ويتحول بوتين باستمرار في عيون الشعب من إستراتيجي بارع إلى دكتاتور عادي رديء".(ديلي بيست)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-01-28
07:00 | 2023-01-28
06:32 | 2023-01-28
06:30 | 2023-01-28
06:13 | 2023-01-28
06:09 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website