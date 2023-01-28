جريحان بإطلاق نار في حي سلوان بالقدس (فيديو)

أدى إطلاق نار في حي سلوان في القدس المحتلة، لوقوع جريحين عقب أقل من يوم على هجوم القدس الشرقية الذي أودى بحياة 7 قتلى.



وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا فيما يحتمل أنه هجوم بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس، بحسب وكالة رويترز.



وزعمت وسائل اعلام إسرائيلية مقتل منفذ عملية إطلاق النار في القدس صباح اليوم.

من جهته، وصف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن حادث إطلاق النار في حي سلوان بالقدس "هجوم إرهابي".

بدورها، علّقت حركة حماس على العملية بالقول: "العملية الفدائية هي تأكيد على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة ورد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا".



