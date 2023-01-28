بعد عمليات القدس البطوليّة.. ما هي سيناريوهات الرّد الإسرائيلي؟

تتسارع الأحداث في فلسطين المحتلة وتتخذُ منحى تصاعدياً وسط ارتفاع منسوب التوترات، وتحديداً مع عملية بطولية نفذها فلسطينيون، أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين بإطلاق نارٍ شمال القدس المحتلة.

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ولم تكد تمرّ ساعات على حادثة إطلاق النار التي كسرت شوكة الإسرائيليين، حتى بادر فلسطينيون، صباح اليوم السبت، إلى إطلاق النار باتجاه إسرائيليين في حي سلوان بالقدس المحتلة، ما أسفر عن سقوط جريحين.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا في الهجوم، في حين وصف متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية حادث إطلاق النار في حي سلون بـ"الهجوم الإرهابي".

ترقّب لـ"اتجاهات الرّد"

وحالياً، فإنّ الأنظار تتجهُ إلى اتجاهات الرد الإسرائيلي على ما يحصل في القدس، ويقول تقرير لموقع "عربي21" إنّه "يمكن رسم سيناريوهات الرد استناداً إلى طابع موازين القوى داخل الحكومة ووقع العمليات التي حصلت على الجمهور الإسرائيلي، فضلاً عن المحددات التي تفرضها البيئة الدولية التي يُفترض أن يراعيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

ويضيف التقرير: " نظراً للحضور الطاغي للأحزاب والحركات التي تمثل اليمين الديني المتطرف في الحكومة؛ فإن الردود على ما يجري في القدس ستأخذ بالاعتبار توجهات هذه الحركات إزاء الصراع مع الشعب الفلسطيني، لا سيما حركتي "المنعة اليهودية" بقيادة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، وحركة "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. فالحركتان تحديداً، اللتان تطالبان بحسم الصراع مع الشعب الفلسطيني في كل الساحات، وليس بإدارته، ستستغلان العملية في محاولة فرض أجندتهما المتعلقة بالصراع. فكل من سموتريتش وبن غفير سيعمل على دفع مخططاته لضم منطقة "ج"، التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، عملياً إلى إسرائيل، عبر إحداث طفرة على المشروع الاستيطاني، وتشريع العشرات من البؤر الاستيطانية التي دشنتها التشكيلات اليهودية من دون الحصول على إذن الحكومة والجيش". ومطلع الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ سموتريتش أعد مخططاً لزيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى مليون، وبناء 18 ألف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وسيستغلّ سموتريتش تحديداً قرار نتنياهو منحه صلاحيات الإشراف على الإدارة المدنية المسؤولة عن الإشراف على الاستيطان اليهودي والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، في شنّ حملة تدمير واسعة تستهدف منازل الفلسطينيين في منطقة "ج"، بحجة أنها بنيت من دون إذن جيش الاحتلال.



وقد ينجح سموتريتش في دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتدمير قرية "الخان الأحمر" الفلسطينية القريبة من القدس، والتي تجنبت الحكومات الإسرائيلية تدميرها خشية ردة فعل المجتمع الدولي. وستوفر العملية فرصاً لتسويغ مواصلة تدمير الوجود الفلسطيني في منطقة "مسافر يطا"، أقصى جنوبي الضفة الغربية، حيث إن جيش الاحتلال شرع منذ 6 أشهر في تدمير المنازل الفلسطينية هناك بحجة أنه يحتاج هذه المنطقة لتدشين قواعد تدريب لقواته.



وسيجد ممثلو اليمين الديني المتطرف في الحكومة دعماً من بعض قيادات "الليكود"، التي تشعر بخيبة أمل بعد استثنائها من الحصول على مواقع في الحكومة الجديدة، لتمرير قرار بضم رسمي لمناطق في الضفة الغربية، وليس ضماً فعلياً فقط. فالنائب عن "الليكود" داني دانون، الذي شغل سابقاً منصب ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة، يطالب بضم منطقة "غور الأردن" التي تشكل حوالي 28% من الضفة الغربية، إلى إسرائيل.



وفي المقابل، فإن بن غفير، الذي هاجمه متظاهرون يهود غاضبون قبل أيامٍ قليلة، واتهموه بالتقصير في أداء مهامه، سيعمل على الدفع نحو إجراءات أمنية وعسكرية قمعية ضد الفلسطينيين.



فبن غفير، الذي سيحاول ترميم صورته أمام قواعده الانتخابية، سيدفع نحو تبني الحكومة مخططه الهادف إلى تغيير أوامر إطلاق النار، بحيث يمنح عناصر الشرطة وجنود الجيش حرية مطلقة في استهداف الفلسطينيين بحجة أنهم يمثلون مصادر تهديد، فضلاً عن عزم بن غفير على تمرير قانون في الكنيست يحصن الجنود وعناصر الشرطة الذين قتلوا فلسطينيين من الملاحقة القانونية.



وستعمل قوى اليمين الديني في الحكومة على توفير ظروف تسمح بزيادة الاستفزازات في المسجد الأقصى، عبر السماح لعناصر جماعات الهيكل بأداء الصلوات التلمودية هناك، لا سيما أن بن غفير يؤيد هذا التوجه.



ويتوقع على نطاق واسع أن تسرّع الحكومة الإسرائيلية من وتيرة تدمير منازل الفلسطينيين الذين شاركوا في تنفيذ عمليات، فضلاً عن اتخاذها خطوات لمحاربة ما تسميه "التحريض الفلسطيني" على العنف.



إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية



ويرجح أن تتخذ حكومة نتنياهو إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، لا سيما مواصلة اقتطاع المخصصات المالية التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال، فضلاً عن مواصلة الضغط عليها لمنعها من مواصلة رفع قضايا ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية.



وستستغل الحكومة زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى تل أبيب ورام الله في دفعه لإقناع السلطة بالتراجع عن قرارها وقف التعاون الأمني الذي اتخذته بعد مجزرة جنين.



إجراءات أمنية