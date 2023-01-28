"حرب الدبابات" تقترب.. هل سيوجه الغرب "ضربة قاتلة" لروسيا؟

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وفيما يؤكد باحث روسي عدم اعتزام موسكو الوصول لحرب شاملة مع دول الناتو، يرجح باحث أوكراني أن معركة الحسم لصالح بلاده باتت قريبة، أملا في "النصر النهائي لها"، بدعم الناتو، وذلك بحسب تصريحهما لموقع "سكاي نيوز عربية".وعن دلالة استجابة برلين وواشنطن لمطالب كييف، ودعمها بدبابات من صنعهما، لأول مرة، سبق أن قالت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، إن دبابات إبرامز ومدرعات برادلي وماردر الثالوث القاتل في آلية الحرب الحديثة.وتمهد كييف بتلقي هذا الدعم لهجوم مضاد ضد القوات الروسية، فهل ستنجح؟يستبعد ألكسندر هوفمان، المستشار الروسي في الاتصالات والسياسات الاستراتيجية، حدوث صدام مباشر بين موسكو والناتو، أو تصعيد جذري ينطوي على استخدام الأسلحة الاستراتيجية.وفي تقديره، فإن الغرب لا يمكن أن يوجه ضربة قاتلة لروسيا، حيث توجد رادعات، تماماً كما لا تسعى روسيا إلى القيام بذلك ضد الجانب الأوكراني، لتجنب حرب شاملة واسعة النطاق، كما حدث في حروب القرن 20، وفي العراق.ومما يستدل به على ذلك، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير الذي أكد أن الهدف من العملية العسكرية هو حماية روسيا وسكانها من أي تهديدات من الأراضي المجاورة، وليس حربًا شاملة.ويسرد هوفمان عدة عوائق تجعل الهجوم المضاد الوشيك لكييف لاسترجاع أراضٍ صعب التحقيق، بل ومحاولة القيام به بمثابة جولة أخيرة للرئيس الأوكراني فولاديمير لزيلنسكي، منها:تتطلب الأسلحة التي يوفرها الناتو تدريب القوات الأوكرانية، وغير ذلك من التدابير المتعلقة بالتكيف مع أنظمة الأسلحة غير القياسية، كما أنه يتم حساب وقت تسليم المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وفقا لتقديرات المسؤولين، بالأشهر.لكي يأتي الهجوم المضاد بثماره لابد من إدخال متخصصين أجانب على نطاق واسع في الوحدات العسكرية الأوكرانية، يكونون على دراية بأنظمة الأسلحة الموردة وتشغيلها، بما في ذلك في ظروف القتال الحقيقية، وستصبح هذه جولة أخرى في تصعيد الصراع.وهنا يجب النظر إلى مدى ضعف مراكز إمداد القوات الأوكرانية مقارنة بالمراكز الروسية، وافتقار كييف إلى القدرة على إتلاف خطوط الإمداد الروسية بشكل منهجي، كما نشهد النجاحات التكتيكية للقوات الروسية على خط التماس.في المقابل، يرجح عومكن بورفات، المتخصص في السياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، أنه مع بداية دخول الحرب عامها الثاني، ستبدأ معارك حقيقية لـ"تحرير" الأراضي التي ضمتها موسكو مؤخراً، مستندا في ذلك على:- محاولات كييف المستميتة للحصول على المعدات والأسلحة النوعية من الناتو في أسرع وقت قبل نهاية الشتاء.