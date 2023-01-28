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إقتصاد

إرتفاع أسعار البيض بأميركا لمستويات قياسية

Lebanon 24
28-01-2023 | 07:30
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تلقت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة عدة طلبات، لفتح تحقيق بشأن أسعار البيض التي ارتفعت لأكثر من ثلاثة أضعاف في الآونة الأخيرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولو قطاع الزراعة هذا الارتفاع إلى تفشي إنفلونزا الطيور، التي أفقدت السوق نسبة مهمة من المعروضات من البيض.
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وقالت إميلي ميتز، رئيسة مجلس مؤسسة البيض الأميركي: "أعتقد أن الناس تعاني من صدمة قوائم الأسعار، لم يتوقعوا زيادات مماثلة في هذا الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعا بسبب التضخم، حتى تأتيهم زيادة أخرى في مادة أساسية كالبيض بسبب انفلونزا الطيور".

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن الأسعار تعكس ‏مجموعة من العوامل، في مقدمتها التضخم، إضافة لتراجع إنتاج البيض بنحو 29 بالمئة نهاية العام الماضي. (سكاي نيوز)

إقتصاد

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