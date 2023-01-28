"سنسلح جميع الإسرائيليين".. إسرائيل تستعد للرد على هجوم القدس

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وتعهد وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بالعمل على تسليح كل الإسرائيليين، وذلك بعد عملية القدس التي أدت لمقتل 7 أشخاص أمس الجمعة، وأيضاً بعد العملية التي جرى تنفيذها، اليوم السبت، في حي سلوان وأسفرت عن إصابة إسرائيليين إثنين.وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد قال بن غفير: "يجب أن نغير قريباً سياسة التسلح .. يجب أن يكون هناك سلاح لدى كل إسرائيلي".وأطلق بن غفير تلك الكلمات خلال تواجده بمكان العملية حين التقى بمستوطن قتل 5 من أقاربه في الهجوم.وقال المستوطن وهو يبكي، لبن غفير: "ايتمار.. اعتني بهم .. نحن اخترناك.. اقضي عليهم".وزعم المستوطن أنه لو كان مسلحا لكان قد قتل المنفذ ومنع قتل 3 أو 4 على الأقل من المستوطنين في العملية، مدعيا أنه لا يملك سلاحا لأنه متورط في حادث عنف سابقا.ومع استمرار بكاء المستوطن، طلب منه بن غفير أن يشرب المياه، فرد عليه: "لقد خرب السبت علينا يا ايتمار.. حاسبهم يا ايتمار.. علينا أن نوقفها"، فرد عليه بن غفير: "علينا أن نوقفها"، في إشارة للعمليات.