Advertisement

عربي-دولي

"سنسلح جميع الإسرائيليين".. إسرائيل تستعد للرد على هجوم القدس

Lebanon 24
28-01-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1033142-638105064909112209.jpg
Doc-P-1033142-638105064909112209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتزم إسرائيل تنفيذ عملية واسعة النطاق في شرقي القدس تستهدف النشطاء الفلسطينيين، حسبما أعلن قائد شرطة إسرائيل للإذاعة العبرية العامة، وذلك وسط دعوات لـ"تسليح كل الإسرائيليين".

وتعهد وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بالعمل على تسليح كل الإسرائيليين، وذلك بعد عملية القدس التي أدت لمقتل 7 أشخاص أمس الجمعة، وأيضاً بعد العملية التي جرى تنفيذها، اليوم السبت، في حي سلوان وأسفرت عن إصابة إسرائيليين إثنين.
Advertisement

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد قال بن غفير: "يجب أن نغير قريباً سياسة التسلح .. يجب أن يكون هناك سلاح لدى كل إسرائيلي".

وأطلق بن غفير تلك الكلمات خلال تواجده بمكان العملية حين التقى بمستوطن قتل 5 من أقاربه في الهجوم.

وقال المستوطن وهو يبكي، لبن غفير: "ايتمار.. اعتني بهم .. نحن اخترناك.. اقضي عليهم".

وزعم المستوطن أنه لو كان مسلحا لكان قد قتل المنفذ ومنع قتل 3 أو 4 على الأقل من المستوطنين في العملية، مدعيا أنه لا يملك سلاحا لأنه متورط في حادث عنف سابقا.

ومع استمرار بكاء المستوطن، طلب منه بن غفير أن يشرب المياه، فرد عليه: "لقد خرب السبت علينا يا ايتمار.. حاسبهم يا ايتمار.. علينا أن نوقفها"، فرد عليه بن غفير: "علينا أن نوقفها"، في إشارة للعمليات.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-01-28
07:00 | 2023-01-28
06:32 | 2023-01-28
06:30 | 2023-01-28
06:13 | 2023-01-28
06:09 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website