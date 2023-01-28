بعد أحداث القدس.. مصر تُحذر التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيليّ

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وأعربت الخارجية في بيانها اليوم السبت، عن "رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية يوم أمس الجمعة، والذي أودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عدداً من الإصابات"، مؤكدة إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين".وحذرت في البيان من المخاطر الشديدة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، مطالبة بتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذى يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام.